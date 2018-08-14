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انقطاع المياه 6 ساعات عن 7 مناطق بالجيزة

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انقطاع المياه عن 6 مناطق بالجيزة صباح الأربعاء
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محمد الخرو

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انقطاع المياه عن 7 مناطق لمدة 6 ساعات

قررت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة قطع المياه عن 7 مناطق لمدة 6 ساعات لتنفيذ أعمال تحويل خطوط المياه المتقاطعة مع مشروع نفق النهضة بشارع شارل ديجول "الجيزة سابقاً" بالجيزة.

وتشمل المناطق المقرر انقطاع المياه عنها: "بين السرايات- شارع جامعة القاهرة - شارع مراد- منطقة ميدان الجيزة- حى الدقى- حى العجوزة- شارع النيل بحدود الدقى والعجوزة".

ومن المقرر أن يبدأ الانقطاع الساعة الثانية عشرة مساء الخميس المقبل، وحتى الساعة السادسة صباح الجمعة.

وشدد اللواء محمد كمال الدالى محافظ الجيزة على شركة مياه الشرب والصرف الصحي الالتزام بالمدة المحددة وتدبير سيارات مياه مع الأحياء المختصة والهيئة العامة للنظافة والتجميل للمناطق المتأثرة لسد احتياجات المواطنين.

وأهابت المحافظة بالمواطنين وكافة المنشآت وأقسام الشرطة والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فتره الانقطاع.

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