سيدة تعود من الموت مرتين بعد تغسيلها

14 أغسطس 2018 - 11:18 ص

عرض الإعلامي وائل الإبراشي، قصة لسيدة تدعى "حمدية" تعرضت لحادث قطار، تسبب في إصابتها بالعجز كليًا، قائلة: "أنا مت مرتين".

وأضافت "حمدية"، إنها تعرضت لحادث قطار منذ 10 سنوات، بسبب خطأ عامل المزلقان، ومات في هذا الحادث 6 أشخاص آخرين، وظل الناس أنها ميتة، ووضعوا على جسدها أوراق الجرائد، حتى رأى أحد الأشخاص إصبعها يتحرك فذهب بها إلى المستشفى.

وأشارت إلى أن الأطباء ظنوا أنها ماتت وتم تغسيلها، حتى رأى العامل إصبعها يتحرك، فعلموا أنها مازالت على قيد الحياة، مناشدة الدولة أن تساعدها في تولي وظيفة من الوظائف المخصصة للمعاقين.

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