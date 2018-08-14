  • الثلاثاء 14 أغسطس 2018
  • بتوقيت مصر12:26 م
بحث متقدم
شيري

أول صورة لشيرى عادل و"مسعود" بعد خبر الانفصال

اديب

"الأسواني" هذا الخبر لن تقرأه فى الصحف المصرية

إنشاء 113 مصنعا ..وحذاء العيد " صيني"

إنشاء 113 مصنعًا.. وحذاء العيد "صيني"

صلاح

شاهد.. جماهير ليفربول تنتصر لـ"صلاح" فى واقعة الفيديو

المستشار مرتضى منصور

"منصور" يهدد بإذاعة مكالمات مسربة لمسئولين

مستشار مرسي يصف "أبو هاشم" بالجاسوسية

مستشار مرسى يصف "أبو هاشم" بـ"الجاسوسية"

الاخوان

مبادرة الإخوان للخروج من النفق المظلم

بسبب السادات..إسرائيل لشيخ عشائري: "لا فض فوك"

بسبب السادات.. إسرائيل لشيخ عشائري: "لا فض فوك"

عماد الدين حسين

عماد حسين: طلبوا منى عدم الكتابة عن الأقباط

أديب

أول تعليق من أديب على زيارة رونالدينهو لمصر

شاهد ..

سيدة تعود من الموت مرتين بعد تغسيلها

آخر الأخبار

قصة السيدة حمدية
قصة السيدة حمدية

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

شاهد.. العناية الإلهية تنقذ رجلا من مشاجرة ثيران عنيفة

#

شاهد.. العناية الإلهية تنقذ سيدة من الموت تحت عجلات شاحنة

#

تضع 6 توائم بعد محاولات دامت 10 سنوات

#

العناية الإلهية تنقذ ركاب قطار من كارثة محققة

عرض الإعلامي وائل الإبراشي، قصة لسيدة تدعى "حمدية" تعرضت لحادث قطار، تسبب في إصابتها بالعجز كليًا، قائلة: "أنا مت مرتين".

وأضافت "حمدية"، إنها تعرضت لحادث قطار منذ 10 سنوات، بسبب خطأ عامل المزلقان، ومات في هذا الحادث 6 أشخاص آخرين، وظل الناس أنها ميتة، ووضعوا على جسدها أوراق الجرائد، حتى رأى أحد الأشخاص إصبعها يتحرك فذهب بها إلى المستشفى.

وأشارت إلى أن الأطباء ظنوا أنها ماتت وتم تغسيلها، حتى رأى العامل إصبعها يتحرك، فعلموا أنها مازالت على قيد الحياة، مناشدة الدولة أن تساعدها في تولي وظيفة من الوظائف المخصصة للمعاقين.

شاهد الفيديو..

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

قدرات وروافد صمود تركيا أمام الحرب الاقتصادية

جمال سلطان

الدلالة في الزبالة!

محمود سلطان

الدولار يموت أيضا

فراج إسماعيل

الكنيسة والوطن..ما يحدث وما يجب ان يحدث

د. هشام الحمامي

معارك الحجاب.. المغزى والأهداف!

د. حسام عقل

(التدين الصحيح حلَّال المشاكل)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» قطع عضو ذكرى لطفل داخل مستشفى
» الحكومة تطالب مواطن بالرد على هاتفه
» الذهب يتراجع تحت حاجز الـ600 جنيه
» بحث علمى: "تاريخ الصلاحية" ليس دليلاً على سلامة الأغذية
» شاهد.. رجل يدعى الموت لمنع زوجته من طلب الأموال
» فنانة شهيرة تصف وزير بـ"الجبان"
» لماذا تعتبر فيينا أكثر مدينة ملائمة للعيش في العالم؟
» بالفيديو.. مشجعو ليفربول يتطاولون على «صلاح»
» بالفيديو.. حفل موسيقي يخلف وراءه مئات المصابين
» 6 معلومات عن مدير أغلى شركة في العالم
» تحليل يكشف عن الإصابة بالأزمات القلبية

استطلاع رأي

هل تؤيد خطة تطوير التعليم في مصر؟

  • عصر

    03:43 م

  • فجر

    03:54

  • شروق

    05:25

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    15:43

  • مغرب

    18:44

  • عشاء

    20:14

من الى
المواقف العشوائية بالشرقية.. «سمك لبن تمر هندي»
أئمة الأزهر
ثلاجات المنوفية
مفاجأة جديدة في واقعة «سرقة القرنية»
طفلة «التوك توك» المقطوع رأسها