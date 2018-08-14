"الأسواني" هذا الخبر لن تقرأه فى الصحف المصرية

14 أغسطس 2018 - 11:22 ص

قال الكاتب والروائي علاء الأسواني، إن هناك خبرًا عنه لن تقرأه فى الصحف المصرية.

وأضاف الأسوانى خلال تدوينة له على حسابه الخاص بموقع "تويتر": "في نيويورك 14 أغسطس القراءة المسرحية لعرض مسرحي جديد مأخوذ عن روايتي عمارة يعقوبيان".

وتابع: "خطوة مشرفة للأدب المصري في أمريكا".

وقد تفاعل رواد تويتر حول تدوينة "الأسواني" حيث قال، محمود فؤاد: "أنا للأسف لم أقرأ لك سوى شيكاغو وهى من أجمل ما قرأت واشتريت نادي السيارات وسوف أبدأ فيها قريبا وأرى أنك تستحق التكريم ولكن تذكر أن نجيب محفوظ لم يلقى التكريم إلا بعد أن ولى عهد من كان ينتقدهم هكذا هو حال الأدباء فى بلاد العرب فلا تحزن".

يذكر أن رواية عمارة يعقوبيان قد نشرها الروائي علاء الأسواني عام 2002وقد تحولت هذه الرواية إلى فيلم سينمائي عام 2006من سيناريو وحيد حامد بالإضافة إلي عمل تليفزيوني أيضًا عام 2007