وفاة الحالة 12 بين الحجاج المصريين بمكة

14 أغسطس 2018 - 11:22 ص

أعلنت وزارة الصحة والسكان، صباح اليوم الثلاثاء، وفاة الحالة الثانية عشر بين الحجاج المصريين بالأراضي السعودية، لحاج يدعى يحيى محفوظ طه محمد، من محافظة أسيوط، يبلغ من العمر 43 عاما، ويتبع قرعة الداخلية.

وأشارت الوزارة فى بيان صحفي اليوم، أن الحاج توفى داخل غرفته بالفندق بمكة المكرمة، نتيجة هبوط حاد فى الدورة الدموية، وتم نقله إلى المستشفى، لافتاً إلى تلقى غرفة الطوارئ بالبعثة الطبية فى مكة بلاغاً بالوفاة، مضيفاً التنسيق مع السلطات المختصة لاستخراج شهادات الوفاة.

أكد الدكتور محمد شوقى رئيس البعثة الطبية للحج، أنه تم استخراج 11 شهادة وفاة للحالات التى توفيت فى السعودية أثناء استعدادها لأداء مناسك الحج .

وقال شوقى رئيس البعثة الطبية للحج فى تصريحات صحفية إن الحجاج يتم متابعتهم بشكل جيد وليس هناك أى أمراض وبائية بينهم ويتم إجراء الفحص الطبى لهم بشكل دورى من خلال العيادات المنتشرة بمقار البعثات المختلفة فى مكة والمدينة .