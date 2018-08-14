  • الثلاثاء 14 أغسطس 2018
  • بتوقيت مصر12:26 م
بحث متقدم
شيري

أول صورة لشيرى عادل و"مسعود" بعد خبر الانفصال

اديب

"الأسواني" هذا الخبر لن تقرأه فى الصحف المصرية

إنشاء 113 مصنعا ..وحذاء العيد " صيني"

إنشاء 113 مصنعًا.. وحذاء العيد "صيني"

صلاح

شاهد.. جماهير ليفربول تنتصر لـ"صلاح" فى واقعة الفيديو

المستشار مرتضى منصور

"منصور" يهدد بإذاعة مكالمات مسربة لمسئولين

مستشار مرسي يصف "أبو هاشم" بالجاسوسية

مستشار مرسى يصف "أبو هاشم" بـ"الجاسوسية"

الاخوان

مبادرة الإخوان للخروج من النفق المظلم

بسبب السادات..إسرائيل لشيخ عشائري: "لا فض فوك"

بسبب السادات.. إسرائيل لشيخ عشائري: "لا فض فوك"

عماد الدين حسين

عماد حسين: طلبوا منى عدم الكتابة عن الأقباط

أديب

أول تعليق من أديب على زيارة رونالدينهو لمصر

وفاة الحالة 12 بين الحجاج المصريين بمكة

آخر الأخبار

حجاج
حجاج

وكالات : حنان حمدتو

أخبار متعلقة
#

11 حالة وفاة بين الحجاج المصريين حتي اليوم

#

"الصحة": وفاة خامس حاج مصري بالسعودية

#

وفاة الحالة الرابعة بين الحجاج المصريين

#

"الصحة" : وفاة ثالث حاج مصري بالأراضى السعودية

أعلنت وزارة الصحة والسكان، صباح اليوم الثلاثاء، وفاة الحالة الثانية عشر بين الحجاج المصريين بالأراضي السعودية، لحاج يدعى يحيى محفوظ طه محمد، من محافظة أسيوط، يبلغ من العمر 43 عاما، ويتبع قرعة الداخلية.

وأشارت الوزارة فى بيان صحفي اليوم، أن الحاج توفى داخل غرفته بالفندق بمكة المكرمة، نتيجة هبوط حاد فى الدورة الدموية، وتم نقله إلى المستشفى، لافتاً إلى تلقى غرفة الطوارئ بالبعثة الطبية فى مكة بلاغاً بالوفاة، مضيفاً التنسيق مع السلطات المختصة لاستخراج شهادات الوفاة.

أكد الدكتور محمد شوقى رئيس البعثة الطبية للحج، أنه تم استخراج 11 شهادة وفاة للحالات التى توفيت فى السعودية أثناء استعدادها لأداء مناسك الحج .

وقال شوقى رئيس البعثة الطبية للحج فى تصريحات صحفية إن الحجاج يتم متابعتهم بشكل جيد وليس هناك أى أمراض وبائية بينهم ويتم إجراء الفحص الطبى لهم بشكل دورى من خلال العيادات المنتشرة بمقار البعثات المختلفة فى مكة والمدينة .

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

قدرات وروافد صمود تركيا أمام الحرب الاقتصادية

جمال سلطان

الدلالة في الزبالة!

محمود سلطان

الدولار يموت أيضا

فراج إسماعيل

الكنيسة والوطن..ما يحدث وما يجب ان يحدث

د. هشام الحمامي

معارك الحجاب.. المغزى والأهداف!

د. حسام عقل

(التدين الصحيح حلَّال المشاكل)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» قطع عضو ذكرى لطفل داخل مستشفى
» الحكومة تطالب مواطن بالرد على هاتفه
» الذهب يتراجع تحت حاجز الـ600 جنيه
» بحث علمى: "تاريخ الصلاحية" ليس دليلاً على سلامة الأغذية
» شاهد.. رجل يدعى الموت لمنع زوجته من طلب الأموال
» فنانة شهيرة تصف وزير بـ"الجبان"
» لماذا تعتبر فيينا أكثر مدينة ملائمة للعيش في العالم؟
» بالفيديو.. مشجعو ليفربول يتطاولون على «صلاح»
» بالفيديو.. حفل موسيقي يخلف وراءه مئات المصابين
» 6 معلومات عن مدير أغلى شركة في العالم
» تحليل يكشف عن الإصابة بالأزمات القلبية

استطلاع رأي

هل تؤيد خطة تطوير التعليم في مصر؟

  • عصر

    03:43 م

  • فجر

    03:54

  • شروق

    05:25

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    15:43

  • مغرب

    18:44

  • عشاء

    20:14

من الى
المواقف العشوائية بالشرقية.. «سمك لبن تمر هندي»
أئمة الأزهر
ثلاجات المنوفية
مفاجأة جديدة في واقعة «سرقة القرنية»
طفلة «التوك توك» المقطوع رأسها