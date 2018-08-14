"منصور" يهدد بإذاعة مكالمات مسربة لمسئولين

14 أغسطس 2018 - 11:31 ص

وهدد المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، بإذاعة مكالمات وتسجيلات تفضح العديد من المسئولين، في برنامج "الزمالك اليوم"، الذي سيبدأ في البث يوم الخميس المقبل، لافتًا إلى أنه كان لا يرغب في إذاعة هذه التسجيلات بسبب احترامه للدولة.

وانفعل منصور، في تصريحات تليفزيونية بسبب اتهامه بالإضرار بأموال رئيس النادي السابق ممدوح عباس، والتهرب الضريبي.

وأشار إلى أنه ألف كتابًا في القانون، ولكن لم يجد تهمة اسمها "الإضرار بأموال ممدوح عباس"، معقبًا: "يا نهار أسود، يا نهار أسود على القانون، دا إحنا في فضيحة يا جماعة".