  • الثلاثاء 14 أغسطس 2018
  • بتوقيت مصر12:24 م
بحث متقدم
شيري

أول صورة لشيرى عادل و"مسعود" بعد خبر الانفصال

اديب

"الأسواني" هذا الخبر لن تقرأه فى الصحف المصرية

إنشاء 113 مصنعا ..وحذاء العيد " صيني"

إنشاء 113 مصنعًا.. وحذاء العيد "صيني"

صلاح

شاهد.. جماهير ليفربول تنتصر لـ"صلاح" فى واقعة الفيديو

المستشار مرتضى منصور

"منصور" يهدد بإذاعة مكالمات مسربة لمسئولين

مستشار مرسي يصف "أبو هاشم" بالجاسوسية

مستشار مرسى يصف "أبو هاشم" بـ"الجاسوسية"

الاخوان

مبادرة الإخوان للخروج من النفق المظلم

بسبب السادات..إسرائيل لشيخ عشائري: "لا فض فوك"

بسبب السادات.. إسرائيل لشيخ عشائري: "لا فض فوك"

عماد الدين حسين

عماد حسين: طلبوا منى عدم الكتابة عن الأقباط

أديب

أول تعليق من أديب على زيارة رونالدينهو لمصر

"منصور" يهدد بإذاعة مكالمات مسربة لمسئولين

آخر الأخبار

المستشار مرتضى منصور
المستشار مرتضى منصور

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

وفاة والد الإعلامية جيهان منصور

#

أول رد لـ "منصور" على رفض "النواب" رفع الحصانة عنه

#

تعميم نظام التصحيح الإلكتروني في كليات بني سويف

#

«مرتضي» يكشف المفاجأة التي ستهز مصر

الزمالك

مرتضى منصور

مكالمات مسربة

وهدد  المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، بإذاعة مكالمات وتسجيلات تفضح العديد من المسئولين، في برنامج "الزمالك اليوم"، الذي سيبدأ في البث يوم الخميس المقبل، لافتًا إلى أنه كان لا يرغب في إذاعة هذه التسجيلات بسبب احترامه للدولة.

وانفعل منصور، في تصريحات تليفزيونية بسبب اتهامه بالإضرار بأموال رئيس النادي السابق ممدوح عباس، والتهرب الضريبي.

وأشار إلى أنه ألف كتابًا في القانون، ولكن لم يجد تهمة اسمها "الإضرار بأموال ممدوح عباس"، معقبًا: "يا نهار أسود، يا نهار أسود على القانون، دا إحنا في فضيحة يا جماعة".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

قدرات وروافد صمود تركيا أمام الحرب الاقتصادية

جمال سلطان

الدلالة في الزبالة!

محمود سلطان

الدولار يموت أيضا

فراج إسماعيل

الكنيسة والوطن..ما يحدث وما يجب ان يحدث

د. هشام الحمامي

معارك الحجاب.. المغزى والأهداف!

د. حسام عقل

(التدين الصحيح حلَّال المشاكل)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» قطع عضو ذكرى لطفل داخل مستشفى
» الحكومة تطالب مواطن بالرد على هاتفه
» الذهب يتراجع تحت حاجز الـ600 جنيه
» بحث علمى: "تاريخ الصلاحية" ليس دليلاً على سلامة الأغذية
» شاهد.. رجل يدعى الموت لمنع زوجته من طلب الأموال
» فنانة شهيرة تصف وزير بـ"الجبان"
» لماذا تعتبر فيينا أكثر مدينة ملائمة للعيش في العالم؟
» بالفيديو.. مشجعو ليفربول يتطاولون على «صلاح»
» بالفيديو.. حفل موسيقي يخلف وراءه مئات المصابين
» 6 معلومات عن مدير أغلى شركة في العالم
» تحليل يكشف عن الإصابة بالأزمات القلبية

استطلاع رأي

هل تؤيد خطة تطوير التعليم في مصر؟

  • عصر

    03:43 م

  • فجر

    03:54

  • شروق

    05:25

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    15:43

  • مغرب

    18:44

  • عشاء

    20:14

من الى
المواقف العشوائية بالشرقية.. «سمك لبن تمر هندي»
أئمة الأزهر
ثلاجات المنوفية
مفاجأة جديدة في واقعة «سرقة القرنية»
طفلة «التوك توك» المقطوع رأسها