الأداوت المنزلية تطالب باستغلال الأيدى العاملة المصرية لتقليل الواردات

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متابعات : حنان حمدتو

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مني محرز

أشادت شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية، بقرار المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة بشأن انتهاء عصر الحماية، مؤكدا أن مصر تمتلك طاقات إنتاجية غير مستغلة تقدر بنحو 40% في المجتمع الصناعي.

وقال أشرف هلال رئيس شعبة الأدوات المنزلية بالغرفة التجارية، إن الحل يتمثل في تقليل الواردات والاعتماد على إيجاد البديل المحلي بجودة مناسبة وسعر متميز، وليس المنع والتحريم الذي يؤدي إلى زيادة الأعباء علي المواطن، ويخلق سوق احتكار يستغلها "الحيتان" الكبار لضرب السوق واستغلال المواطن.

وأضاف هلال  فى بيان له أن مراجعة هذه القرارات ومنها 43 لعام 2016، وقرار ترخيص المخازن وقرار 991 الخاص بالفحص المسبق، سوف يعمل على خفض الأسعار وتنشيط الأسواق وزيادة المنافسة وكسر الاحتكارات، ووقف التهريب وقطع شريان التمويل عليهم، والذي يضر بالاقتصاد المصري أكبر الضرر بل والأمن القومي أيضًا.

وأوضح رئيس شعبة الأدوات المنزلية، أن مراجعة المواصفات وتطوير معامل الفحص المصرية وتطوير الصادرات والواردات سوف يؤدي إلى تجنب منع أي تسريب البضائع غير المطابقة للمواصفات وتغليظ العقوبة علي أي متلاعب في الأسعار أو المواصفات لضبط منظومة الاستيراد والتجارة.

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