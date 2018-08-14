أول صورة لشيرى عادل و"مسعود" بعد خبر الانفصال

14 أغسطس 2018 - 12:03 م

نشرت صديقة للفنانة شيري عادل عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، صورة تجمع الباحث والمنتج معز مسعود والفنانة شيري عادل .

وجاء ذلك بعدما قالت مصادر مقربة من الفنانة شيري عادل، وفقًا لما جاء بـ"مصراوي"، إن أزمة كبيرة تفجرت بينها وبين الباحث والمنتج معز مسعود بسبب تعاقدها على بطولة فيلم استعراضي غنائي جديد أمام المطرب عبد الفتاح الجريني، إذ اعتبر مُعز مسعود أن طبيعة الفيلم لا تتوافق مع ما أعلنه عند زواجه بها، من أنها ستُقدم فنًا يتوافق مع توجهاته وقيمه.

وطرح قبول شيري عادل بطولة فيلم استعراضي غنائي، تساؤلات عديدة في محيط الزوجين حول إقدام مُعز مسعود على الانفصال عن شيري عادل.

ومصادر فنية مُقربة من الفنانة شيري عادل، من بينهم مخرج تعاونت معه في أعمال فنية سابقة، أكد صحة التساؤلات المطروحة حول وجود أزمة بين الطرفين أدت إلى اتخاذ "مسعود" قرار الانفصال عن "شيري".

يذكر أن شيرين عادل تزوجت من الباحث والمنتج معز مسعود خلال الأشهر الماضية، وهو الخبر الذي أثار جدلاً كبيراً على منصات مواقع التواصل الاجتماعي.