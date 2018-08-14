عصابات المقنعين تشعل النيران في 100 سيارة

14 أغسطس 2018 - 12:42 م

أفادت إحدى الصحف البريطانية بأن مجموعة من عصابات الشباب المقنعين قامت بإشعال نيران ضخمة صباح اليوم، في أكثر من 100 سيارة في جميع أنحاء السويد بين ليلة وضحاها.

ووفقًا لما قالته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية فإن عشرات السيارات قد احترقت في المدن الرئيسية الأربع في السويد وهما: ستوكهولم ومالمو وجوتنبرج وأوبسالا.

وعبر ستيفان لوفين رئيس الوزراء السويدي، عن غضبه خلال مقابلة تليفزيونية صباح اليوم قائلًا: "أنا غاضب، وأتمنى أن أعرف من هؤلاء الأشخاص ما الذي يفعلونه وماذا يستفيدون".