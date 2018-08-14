» بالفيديو.. اعترافات خطيرة لـ"مهرب دقيق"

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عرضت الإعلامية مني عراقي، مقطع فيديو لأحد مهربي الدقيق المدعوم بمنطقة البرادعة، وهو يتفاوض مع شخص من فريق عمل برنامجها كان قد تخفي في شكل صاحب مخبز، عن سعر طن الدقيق.

وأكد مهرب الدقيق في الفيديو الذي عرضه برنامج "المهمة" المذاع علي فضائية "النهار"، أنه يبيع الدقيق بـ4 آلاف جنيه وفي حال إيصاله لمكان معين سيصبح بـ4200جنيه.

وقال "مهرب الدقيق": "اسأل الناس التانية اللي بيبعوا الدقيق شوفوا بكام، وشوف وزنه أد ايه، أنا مش هضحك عليك، أنا بصلي بالناس الجامع ومش هكذب عليك يعني".

شاهد الفيديو..

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