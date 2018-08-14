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إخلاء سبيل محامى مغاغة بضمان محل إقامته

قبلي وبحري

محكمة المنيا
محكمة المنيا

جمال زكى

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قررت اليوم الثلاثاء نيابة جنوب المنيا تحت إشراف المستشار أحمد الفولى المحامى العام إخلاء سبيل محامى مغاغة بضامن محل إقامته بعد قرار تصالح مع أمين الشرطة المصاب ومقدم البلاغ.

وقال محمد الكسار عضو نقابة لمحامين عن محافظة المنيا، إن النيابة قررت إخلاء سبيل شادي. ا 34 عامًا محام ومقيم بمركز مغاغة شمال محافظة المنيا، بتهمة التعدي على أمين شرطة يدعى عيد. م من قوة حراسة مجمع المحاكم بمدينة المنيا.

وكانت نيابة بندر المنيا قد أمرت أمس الأول بحبس المحمى المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق بعد تفريغ كاميرات المحكمة  للتحقق من نشوب مشاجرة بين أمين شرطة بقوة حراسة  المحكمة  بعد أن تلقى مجدي عامر، مدير أمن المنيا، قد تلقى  إخطارًا من المقدم محمد خليفة رئيس مباحث محكمة المنيا  بحدوث مشاجرة بين محام وأمين شرطة داخل مجمع محاكم المنيا، تطورت إلى قيام كل منهم بالتعدي على الآخر وقد تدخلت الأجهزة الأمنية وتحرر محضر بالواقعة وإحالة المتهمين للنيابة العامة للتحقيق.

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