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تأجيل محاكمة 20 محاميًا بتهمة إهانة القضاء

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تأجيل

محامين

اهانة القضاء

مركز مغاغة

محافظة لمنيا

قررت اليوم الثلاثاء، محكمة جنايات المنيا برئاسة المستشار سليمان الشاهد وعضوية المستشارين أحمد حسن غلاب ومحمد  ضياء  عبد الظاهر وأمانة سر ماجد منير ومحمد مصطفى هارون ومحسن الشيمى، تأجيل محاكمة 20 محاميًا بتهمة إهانة القضاء إلى جلسة 11 من شهر ديسمبر القادم مع إخلاء سبيل جميع المتهمين.

وقال خالد أبو العلا عضو هيئة الدفاع عن المحامين المتهمين إن المحكمة استمعت إلى بعض الطلبات فيما طلبت هيئة الدفاع بتأجيل المرافعة عن المتهمين إلى الجلسة لمقبلة لحين الانتهاء من الإطلاع على أوراق القضية ومناقشة تقرير هيئة الإذاعة والتليفزيون.

كما قررت المحكمة إخلاء سبيل كل المحامين المتهمين الحضور فى جلسة اليوم، وعددهم 19 محاميا وتغيب المحامى الأخير لوجوده خارج البلاد .

والنيابة العامة قد أحالت  في نوفمبر 2015، عدد من المحامين بتهمة التعدي على رئيس نيابة مغاغة وتعطيل العمل داخل مؤسسة قضائية  والتظاهر ضد السلطة القضائية وإحداث الشغب والتظاهر، وتعطيل مصالح المواطنين وبدأت أولى جلسات المحاكمة في يناير 2017.      

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