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أبو بكر يهاجم وزير الأوقاف : توقف‎
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السياسية

وزير الأوقاف

خالد أبو بكر

الأراء الدينية

طالب المحامي خالد أبو بكر وزير الأوقاف محمد مختار جمعة بالتوقف عن استخدام الدن في القضايا السياسية.

وأضاف أبو بكر في تدوينة مصغرة علي حسابه علي تويتر : " أدعو وزير الأوقاف إلي التوقف عن استخدام الآراء الدينية لخدمة قضايا سياسية".

يذكر أن آخر تصريحات وزير الأوقاف مختار جمعة كانت حول خلع حلا شيحة للحجاب ، حيث أكد أن جمهور الفقهاء قالوا إن جسد المرأة عورة ، ما عدا الوجه والكفين ، مؤكدا أن أصل الدين والإيمان ليس به إكراه .

كما أنه طالب المصريين في تصريحات سابقة بعدم التهرب من سداد الضريبة العقارية وأي ضريبة أخرى قائلاً: لن أعطى رخصة للشر أبدًا،  فالذي يحج دون أن يقوم بدفع حقوق الدولة من ضرائب وفواتير كهرباء حجة غير مقبول و مردود عليه.


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