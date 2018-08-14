أبو بكر يهاجم وزير الأوقاف : توقف‎

عبد القادر وحيد
طالب المحامي خالد أبو بكر وزير الأوقاف محمد مختار جمعة بالتوقف عن استخدام الدن في القضايا السياسية.
وأضاف أبو بكر في تدوينة مصغرة علي حسابه علي تويتر : " أدعو وزير الأوقاف إلي التوقف عن استخدام الآراء الدينية لخدمة قضايا سياسية".
يذكر أن آخر تصريحات وزير الأوقاف مختار جمعة كانت حول خلع حلا شيحة للحجاب ، حيث أكد أن جمهور الفقهاء قالوا إن جسد المرأة عورة ، ما عدا الوجه والكفين ، مؤكدا أن أصل الدين والإيمان ليس به إكراه .
كما أنه طالب المصريين في تصريحات سابقة بعدم التهرب من سداد الضريبة العقارية وأي ضريبة أخرى قائلاً: لن أعطى رخصة للشر أبدًا، فالذي يحج دون أن يقوم بدفع حقوق الدولة من ضرائب وفواتير كهرباء حجة غير مقبول و مردود عليه.
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