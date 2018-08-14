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الأجهزة الأمنية ترفع حالة التأهب استعدادًا لإجازة العيد

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متابعات : حنان حمدتو

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كثفت الأجهزة الأمنية في القاهرة والمحافظات استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى، من خلال تكثيف التواجد الأمني، وتشكيل غرف عمليات رئيسية وفرعية لتوفير احتياجات المواطنين خلال أيام  العيد.

ووجه وزير الداخلية اللواء محمود توفيق فى بيان له، بتكثيف التواجد الأمنى بمحيط دور العبادة المسيحية، وتمشيط محيط الكنائس بشكل متواصل، والتواجد الميدانى للمستويات الإشرافية والقيادية لمتابعة سير الأداء الأمنى وتنفيذ الخطط الأمنية، مشددًا على أهمية مواصلة الجهود الأمنية لضبط العناصر الجنائية الخطرة، واستهداف البؤر الإجرامية والإرهابية.

وطالب الوزير بتكثيف الخدمات الأمنية والاستعانة بمجموعات الانتشار السريع ومكافحة الشغب وتشكيلات الأمن المركزي وتكثيف الحملات الانضباطية والمرورية وأجهزة الكشف عن المفرقعات والأمن العام، وتفعيل الحرم الآمن بمحيط كل كنيسة.

وكثفت الأجهزة الأمنية من تواجدها على مختلف الطرق السريعة والرابطة بين المحافظات لتأمينها، وتأمين رحلات المواطنين، إضافة إلى قوات الانتشار السريع وسيارات الإغاثة من دورياتها المتحركة والثابتة فضلا عن رفع حالة التأهب فى الكمائن مع استمرار حملات التمشيط فى المناطق النائية والمتاخمة، لضبط العناصر الإجرامية.

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