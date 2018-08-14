رفع سعر تذكرة حديقة الحيوان لـ"خمس" أضعاف

عمرو محمد-متابعات
قررت الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية، رفع تذكرة حديقة الحيوان إلى 25 جنيهًا بدلًا من 5جنيهات بعد العيد بيومين.
وأكدت محرز خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "8 الصبح"، المذاع عبر فضائية "dmc "، اليوم الثلاثاء، إن ذالك بسبب تغيير شركة النظافة والأمن المتواجدين بحديقة الحيوان، بالإضافة إلى وجود شرطة نسائية بالحديقة.
وأوضحت نائب وزير الزراعة، أن قرار زيادة أسعار التذاكر سيطبق يوما أو يومين فقط فى الأسبوع.
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