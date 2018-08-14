رفع سعر تذكرة حديقة الحيوان لـ"خمس" أضعاف سعرها

14 أغسطس 2018 - 01:42 م

قررت الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية، رفع تذكرة حديقة الحيوان إلى 25 جنيهًا بدلًا من 5جنيهات بعد العيد بيومين.

وأكدت محرز خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "8 الصبح"، المذاع عبر فضائية "dmc "، اليوم الثلاثاء، إن ذالك بسبب تغيير شركة النظافة والأمن المتواجدين بحديقة الحيوان، بالإضافة إلى وجود شرطة نسائية بالحديقة.

وأشارت إلى أن حديقة الحيوان ستفتح أبوابها في عيد الأضحى المبارك بدءًا من الساعة 7 صباحًا، مضيفة، لأول مرة، في حديقة الحيوان يتم تركيب شبكة للكاميرات لمتابعة ما يحدث داخل وخارج سور الحديقة