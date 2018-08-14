"القاهرة" تطالب "النقل" بوضع خطة تشغيلية خلال أيام العيد

14 أغسطس 2018 - 01:46 م

أعلن المهندس عاطف عبد الحميد، محافظ القاهرة، انتهاء هيئة النقل العام من استعداداتها لاستقبال العيد، بوضع خطة تشغيلية تناسب احتياجات المواطنين خلال فترة العيد، مطالبًا رئيس هيئة النقل العام اللواء رزق على، بضرورة توفير خدمات النقل العام في جميع أنحاء القاهرة خاصة فى المناطق التى يتردد عليها المواطنون بكثافة فى العيد، والقيام بأعمال الصيانة المطلوبة للأتوبيسات النهرية للحفاظ على سلامة وأمن المواطنين.

ومن جانبه، قال رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة اللواء رزق على فى بيان له، إنه سيتم تركيز أوتوبيسات هيئة النقل العام فى المناطق التاريخية والترفيهية والمتنزهات العامة والمزارات السياحية بالقاهرة الكبرى، موضحًا أن هناك غرفة عمليات بالهيئة تعمل طوال العيد على مدى 24 ساعة لمواجهة أى حالات طارئة متعلقة بالتشغيل، وأن جميع أعداد الوحدات العاملة قابلة للزيادة الفورية وفقا لتدفقات المواطنين.