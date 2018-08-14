تأجيل محاكمة المتهم بقتل طبيب داخل عيادته بالساحل

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أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة فى معهد أمناء الشرطة بطرة محاكمة الداعشى حسن زكريا المتهم بذبح طبيب الساحل داخل عيادته لجلسة 1 سبتمبر

صدر القرار برئاسة المستشار حسن فريد وبعضوية المستشارين فتحى الروينى وخالد حماد وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد وأحمد صبحي.

البداية كانت بتلقي قسم شرطة الساحل بلاغاً بتجمع بعض المواطنين إثر استغاثة إحدى السيدات من داخل أحد العقارات بشارع الترعة الغربى، وضبط أحد الأشخاص ممسكاً بسلاح أبيض "مطواة" ملوثة بالدماء أثناء هروبه من  العقار.

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