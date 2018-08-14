"ميدو" يعزم "رونالدينيو" و"كين" على أرز بلبن

14 أغسطس 2018 - 01:54 م

يستضيف أحمد حسام ميدو نجم منتخب مصر، والمدير الفني السابق لنادي الزمالك، علي فضائية "بيراميدز" مساء اليوم، اللاعب العالمي رونالدينيو نجم منتخب البرازيل وبرشلونة السابق، لافتًا إلى أن استضافت نجم بحجم رونالدينيو يصب في مصلحة السياحة المصرية.

وقال "ميدو"، في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، "الأسبوع اللي فات روحنا قهوة بلدي أنا وروبيرتو كارلوس والنهارده أنا ورونالدينيو وروبي كين رايحين خان الخليلي والحسين وهناكل رز بلبن عند المالكي بالليل".

وأوضح: "هل في دعم للسياحة أكثر من أن كل نجوم العالم ييجوا مصر وينزلوا المناطق الشعبية ويوصلوا رسالة للعالم أن مصر بلدنا بلد الخير والأمان؟ إن شاء الله كل نجوم الفن والرياضة العالميين هيزوروا مصر خلال هذا الموسم".



