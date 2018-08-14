  • الثلاثاء 14 أغسطس 2018
  • بتوقيت مصر03:56 م
بحث متقدم
انتحار فتاة

تفاصيل صادمة فى انتحار فتاة أمام مترو عين شمس

محمد صلاح

تعرف على عقوبة "صلاح" حال إدانته

هذه الدولة تفاجأت بآلاف الشيعة علي أراضيها

هذه الدولة تفاجأت بآلاف الشيعة علي أراضيها

معز مسعود وشيرى عادل

أول تعليق من معز مسعود على طلاقه

الاخوان

مبادرة الإخوان للخروج من النفق المظلم

أديب مصري كبير : فكرت في الانتحار‎

أديب مصري كبير: فكرت في الانتحار‎

حديقة

رفع سعر تذكرة حديقة الحيوان لـ"خمس" أضعاف

حادث كنيسة مسطرد

النائب العام يأمر بحبس خلية استهداف كنيسة مسطرد 15 يومًا

أبو بكر يهاجم وزير الأوقاف : توقف‎

أبو بكر يهاجم وزير الأوقاف: توقف‎

لا تراجع في الأسعار رغم انخفاض الدولار

تفاصيل منحة صينية بـ45 مليون دولار

المنيا..

رئيس الوزراء يوافق على إعادة تعديل كردون مركز ديرمواس بالمنيا

قبلي وبحري

قرار تعديل كردون ديرمواس
قرار تعديل كردون ديرمواس

جمال زكى

أخبار متعلقة
#

زيادة ساحات صلاة عيد الأضحى بالمنيا إلى 157

#

إحالة مسئول النظافة بأبو قرقاص للتحقيق

#

الشرطة تحقق مع "نتنياهو" داخل منزله في وقائع فساد

#

الأردنيون يتجاهلون الحكومة الجديدة ويواصلون الاحتجاجات

قال عصام البديوى محافظ المنيا، إن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء أصدر قرارًا رقم 1464 لعام 2018 بتعديل كردون مدينة ديرمواس، طبقًا للخرائط المرفقة، ونصت المادة الثانية، من القرار على نشره في الجريدة الرسمية.

وأضاف المحافظ أن اعتماد التعديل يأتي في إطار دفع عجلة التنمية المستدامة وإرساء قواعد التخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة، وفى ضوء المخططات الإستراتيجية القومية والإقليمية، ما يسهم في إكمال دراسات المخطط الاستراتيجي لمدينة ديرمواس ومن ثم المخطط التفصيلي لها.

وأوضحت المهندسة أسماء صلاح مدير الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية أن الهيئة العامة للتخطيط العمراني طالبت بتعديل كردون مدينة ديرمواس لاستكمال دراسات المخطط الاستراتيجي للمدينة ومن ثم المخطط التفصيلي لها، وقد وجه المحافظ بالانتهاء من رفع الإحداثيات وتوقيعها.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

مبادرة الإخوان للمصالحة في طبعتها المعدلة !

جمال سلطان

يا حلمنا الموجوع.. من المرور ممنوع!

محمود سلطان

الدولار يموت أيضا

فراج إسماعيل

الكنيسة والوطن..ما يحدث وما يجب ان يحدث

د. هشام الحمامي

معارك الحجاب.. المغزى والأهداف!

د. حسام عقل

(التدين الصحيح حلَّال المشاكل)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» تعرف على فوائد الترمس
» بالفيديو.. اعترافات خطيرة لـ"مهرب دقيق"
» بالفيديو.. زوجة تحبس رأس زوجها.. تعرف على السبب
» قطع عضو ذكرى لطفل داخل مستشفى
» تفاصيل لقاء المعتزلين.. والجمهور يسأل عن "أبو تريكة"
» الحكومة تطالب مواطن بالرد على هاتفه
» الذهب يتراجع تحت حاجز الـ600 جنيه
» بحث علمى: "تاريخ الصلاحية" ليس دليلاً على سلامة الأغذية
» شاهد.. رجل يدعى الموت لمنع زوجته من طلب الأموال
» فنانة شهيرة تصف وزير بـ"الجبان"
» هذه الدولة تفاجأت بآلاف الشيعة علي أراضيها

استطلاع رأي

هل تؤيد خطة تطوير التعليم في مصر؟

  • مغرب

    06:44 م

  • فجر

    03:54

  • شروق

    05:25

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    15:43

  • مغرب

    18:44

  • عشاء

    20:14

من الى
المواقف العشوائية بالشرقية.. «سمك لبن تمر هندي»
أئمة الأزهر
ثلاجات المنوفية
مفاجأة جديدة في واقعة «سرقة القرنية»
طفلة «التوك توك» المقطوع رأسها