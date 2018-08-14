التعليم: رفع مصروفات الأتوبيسات فى المدارس الخاصة

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أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قرارًا إلى جميع المديريات التعليمية على مستوى محافظات مصر العربية برفع مصروفات سيارات المدارس الخاصة.

وقالت الوزارة في فاكس أرسلته للمديريات، على نسخة منه، إن السيارات التي تكون مصروفاتها من 1000 الي أقل من 2000 تكون الزيادة فيها 45%، أما من تكون مصروفاتها بداية من 2000 لأقل من 3000 تكون نسبة الزيادة 40%.

والسيارات التي تبدأ مصروفاتها من 3000 الي أقل من 4000 تكون نسبة الزيادة 35% بينما السيارات التي تبدأ مصروفاتها من 4000 لأقل من 6000 تكون نسبة الزيادة 30%، والسيارات التي تبدأ مصروفاتها من 6000 لأكثر تكون نسبة الزيادة 25%.

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