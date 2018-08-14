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يوم مصرى إندونيسى داخل مكتبة مصر العامة بالمنيا

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تستعد مكتبة مصر العامة بالمنيا، لاستضافة ملتقى اليوم الثقافي( المصري ـ الإندونيسي) والذي يتم عقده خلال الشهر الجاري، تحت رعاية وبحضور عصام البديوى محافظ المنيا، وحلمى فوزي سفير دولة إندونيسيا بالقاهرة والسفير رضا الطايفى مدير صندوق مكتبات مصر العامة.

قال اللواء عصام البديوى إن الهدف من الملتقى تبادل الثقافات بين مصر وإندونيسيا في كل المجالات الاجتماعية والثقافية والسياسية والاقتصادية، وتفعيلاً لبروتوكول التعاون بين صندوق مكتبات مصر والسفارة الاندونيسية وتبادل الثقافات والمعلومات والتزود بالمعرفة.

وأضاف أن برنامج الاحتفال باليوم المصري الاندونيسي يتضمن عدداً من الفقرات الفنية المصرية والاندونيسية ومعرضاً للمشغولات اليدوية المصرية الاندونيسية، وفلكلور شعبي بالإضافة إلى عرض لفرص الاستثمار بين البلدين.

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