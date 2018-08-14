تعرف على عقوبة "صلاح" حال إدانته

14 أغسطس 2018 - 02:11 م

حالة ترقب تشهدها جماهير الكرة المصرية والإنجليزي بسبب واقعة الفيديو الذي التقطه أحد المشجعين للنجم العالمي محمد صلاح لاعب منتخب مصر المحترف بين صفوف ليفربول الإنجليزي عقب لقاء فريقه مع وست هام يونايتد وهو يتحدث في الهاتف النقال أثناء قيادته السيارة.

وأفادت تقارير صحفية إنجليزية بأن العقوبة حال إدانة اللاعب ستكون غرامة مالية قد تصل إلى 200 جنيه استرليني ما يوازي 5 آلاف جنيه مصري.

يشار إلى أن صلاح ظهر بمستوى لافت مع ليفربول في موسمه الأول معه 2017-2018، وتُوج هدافا للدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 32 هدفا، من أصل 44 سجلها في مختلف المسابقات.

كما اختير صلاح الذي ساهم في قيادة فريقه إلى المباراة النهائية لمسابقة دوري أبطال أوروبا قبل الخسارة أمام ريال مدريد 1-3، أفضل لاعب في "البريمييرليج" في الموسم الماضي.