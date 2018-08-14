قراءة فى المشهد السياسى

14 أغسطس 2018 - 02:14 م

• أتمنى أن تصدر دار الإفتاء المصرية أو لجنة الفتوى فى الأزهر الشريف فتوى شرعية رسمية ، لبيان حكم الشرع فى قيام كبار المسئولين فى الدولة ب " الحنث " باليمين الذى اقسموا عليه ونصه : "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهوري وأن أحترم الدستور والقانون وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدته وسلامة أراضيه". وأتمنى أن يتم التركيز فى الفتوى المطلوبة على جزئيتين هامتين هما : " أن أحترم الدستور والقانون " و " أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة " !!! .



• نشرت وكالة الأنباء الرسمية للدولة " أ ش أ " ، تقريرا تضمن اعلان البنك المركزى المصرى عن ارتفاع ديون مصر الخارجية إلى نحو 88.2 ملياردولار فى نهاية مارس الماضي بزيادة بنحو 9.1 مليار دولار بمعدل 11.6% مقارنة بنهاية يونيو2017... وبحسبة بسيطة نجد أننا لو ضربنا رقم 9،1 مليار دولار فى 17،60 جنيها لوجدنا أننا قمنا باقتراض مبلغ 160 مليار جنيه خلال عام واحد فقط أى ما يعنى 13 مليار و346 مليون جنيه شهريا ولو قسمنا هذا المبلغ على عدد أيام الشهر وهو 30 يوما لوجدنا أننا اقترضنا 445 مليون جنيه كل طلعة شمس على مدار العام بما فيها أيام الأجازات والأعياد الرسمية . الغريب أن كبار المسئولين فى الدولة لا يزالوا يزعمون أن مصر قطعت شوطاً كبيرا فى الإصلاح الإقتصادى !!!!!! .







• الخبر : تشريعية البرلمان تبدأ إجراء تعديلات على قانون مجلس النواب بدور الانعقاد الرابع .



التعليق : الهدف من هذه التعديلات احكام السيطرة بشكل كامل من جانب أجهزة الدولة على مجلس النواب ، عن طريق انتخاب 80 % بنظام القوائم و20 % فقط للفردى .. وبالطبع الكل يعلم كيف يتم أختيار المرشحين فى نظام القوائم وكيف ينجحون ووظيفتهم فيما بعد تحت القبة !!!







• الخبر : الحكومة : تدريس حقوق الإنسان ووضع آليات للتواصل الجاد مع المجتمع المدنى



التعليق : هو لسه فيه حاجة فى مصر اسمها مجتمع مدنى ولا يمكن هايعملوه " منهم فيهم " زى الصحف والفضائيات ويبقى كل حاجة تمشى بمنطق " زيتنا فى دقيقنا " !! .







• النائب علاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب أعلن اعتزامه تقديم مشروع قانون فى دور الانعقاد الرابع والذى يتضمن قصر عضوية نقابة الصحفيين على خريجى كليات الإعلام فقط .. وكنت أتمنى من الأخ عابد أن يبدأ بنفسه ويقوم بمنع زوجته الإعلامية بسمة وهبة من ممارسة العمل الإعلامى بإعتبار أنها خريجه كلية الآداب قسم وثائق ومكتبات !!!! .







• سؤال الى من يهمه الأمر : لماذا لم نسمع أى شيىء عن " تجديد الخطاب السياسى " فى مصر بالتزامن مع الحديث عن تجديد الخطاب الدينى ؟!!! .







• رسالة الى من يهمه الأمر : لو أردتم تجديد الخطاب الدينى بشكل جاد ، فعليكم منع ظهور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف وأمثاله من اعتلاء المنابر واحتلال الشاشات واحتكار الحديث فى الإذاعات .







• اكبر جريمة ترتكب فى مصر حاليا هى تطاول الحقراء على الأزهر الشريف .





