رئيس "الحج السياحى": إلغاء ترخيص الشركات المخالفة لبرنامج الحج

14 أغسطس 2018 - 02:15 م

أعلن مجدى شلبى رئيس بعثة الحج السياحى و رئيس اللجنة العليا للحج والعمرة بوزارة السياحة، أنه لا توجد حتى الآن أي مخالفات من قبل شركات السياحة فيما يتعلق بقرارات اللجنة بأماكن إقامة الحجاج فى المدينة المنورة.

وأوضح شلبي خلال مؤتمر صحفى له اليوم عقده فى المدينة المنورة، أن كل الحجاج المتواجدين بالمدينة المنورة فى راحة تامة، مشددًا على أن البعثة النوعية للحج السياحى تعمل على إزالة أي عقبات قد تواجه ضيوف الرحمن؛ لتأدية مناسك الحج بكل سهولة ويسر.

وتابع أ كل شركات السياحة التزمت ببرامج لجنة الحج والعمرة بشروط تسكين ووسائل انتقال الحجاج فى المدينة المنورة، موضحًا أنه لا توجد أى شكاوى حتى الآن.

وأشار إلى أن أعمال تسكين الحجاج الذين يقومون بزيارة المدينة المنورة قبل أداء مناسك الحج تمت بصورة طيبة، مشيرًا إلى أن الجميع يعمل من أجل توفير كل سبل الراحة لحجاج “بيت الله”.

وحذر شلبى بأنه سيتم توقيع عقوبات على أى شركة تخالف قرارات اللجنة العليا، فيما يتعلق ببرامج الحج هذا العام، قد تصل إلى إلغاء ترخيصها.