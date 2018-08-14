أديب مصري كبير : فكرت في الانتحار‎

14 أغسطس 2018 - 02:19 م

قال الروائي والأديب إبراهيم عبد المجيد إنه فكر في الانتحار عقب انتهائه من كتابة رواية جديدة.

وأضاف في رده علي ما يعانيه أحد متابعيه الكاتب مصطفي عبد اللطيف من الاكتئاب قائلا: صباح الفل يا أستاذ الكل.. مش عايز أقول لك إني خلصت رواية جديدة بعدها لاقيت نفسي بفكر في الانتحار".

وتابع: "عادي جدًا.. آه وربنا، وفكرت اكتب مقال لماذا ينتحر الأدباء.. وعدت طبعًا بس بعد أسبوعين.. كله بيعدي، وإن شاء الله تبقي زى الفل".

كان الكاتب مصطفي عبد اللطيف قد غرد على حسابه على تويتر": "بقالي مدة بقاوم الاكتئاب بكل وسيلة ممكنة ومش عايز استسلم له، ألف حاجة بتحاصرني وتزقني جوه البير المظلم ده، ادعولي".

وأضاف: ذات يوم سألت أبي لماذا هذه الأسوار حول المقابر، هل يمكن للأموات أن يهربوا من الموت ليأذوننا، فقال لا يابني ولكن قد يهرب الأحياء من الحياة ليؤذون هؤلاء الموتى المساكين".