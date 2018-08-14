أول تعليق من معز مسعود على طلاقه

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هاجم الباحث والمنتج معز مسعود، الإعلام بشأن ما أشيع عن انفصاله عن الفنانة شيرى عادل، قائلًا: "احترمونا".

ونشر مسعود خلال تدوينة له على حسابه الخاص بموقع "تويتر" صورة تجمعه بزوجته الفنانة شيرى عادل، قائلًا: "فضول الإعلام واقتحام الناس لحياتنا بيؤذينا لأبعد الحدود، لو إحنا عاوزين نقول لكم حاجة، إحنا هانقولهالكم سوا وبكل وضوح".

واختتم تدوينته موجهًا رسالة إلى الإعلام: "من فضلكم احترموا حياتنا الشخصية، معز وشيري".

وتفاعل رواد تويتر حول تدوينة "مسعود" حيث قال موسى علي: "معلش بقى يا مولانا، أصلك كلامك الديني كان بيعشم الشباب بس أنت غدرت".

وتابع آخر: "يا خسارة يا ألف خسارة كنا فكرينك مختلف واخدينك قدوة".

كانت أخبار قد تداولت عن انفصال المنتج والباحث معز مسعود عن الفنانة شيري عادل، بسبب قيامها بتمثيل فيلم مع المطرب عبد الفتاح الجريني، وهو ما نفاه "مسعود" بتلك التغريدة.


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