ضيف "الإبراشى" يفاجئه بشيء صادم

14 أغسطس 2018 - 02:33 م

أكد الدكتور علي عبد الله، مدير المركز المصري للدراسات الدوائية ومكافحة الإدمان، أن مصر تمتلك منظومة وصفها بالفاشلة في استعادة الأدوية غير المطابقة للمواصفات، وصحة المواطن ليست في أولويات لا الوزارة ولا الإعلام.

وأضاف "عبد الله"، في لقاء مع برنامج "العاشرة مساء" المذاع على قناة "دريم" الفضائية، ويقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، أن مصر علمت بأصناف الأدوية المسرطنة بعد سحبها من 22 دولة.

وفاجأ "عبد الله"، مقدم البرنامج بشراء أدوية مسرطنة موجودة في السوق من خلال الصيدليات، لافتًا إلى أن هناك آلاف الصيدليات دخلاء على المهنة، موضحًا أن التفتيش الصيدلي لا يستطيع أن يغطي عشر الصيدليات.

ولفت مدير المركز المصري للدراسات الدوائية، إلى أن منشور وزارة الصحة ينقصه اللياقة في التعامل مع الصيادلة، حيث وصته بأنه "ضبط وتحريز"، موضحًا أنهم لا يعملون في المخدرات لكي تستخدم هذه المصطلحات.

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