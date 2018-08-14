  • الثلاثاء 14 أغسطس 2018
  • بتوقيت مصر03:55 م
بحث متقدم
انتحار فتاة

تفاصيل صادمة فى انتحار فتاة أمام مترو عين شمس

محمد صلاح

تعرف على عقوبة "صلاح" حال إدانته

هذه الدولة تفاجأت بآلاف الشيعة علي أراضيها

هذه الدولة تفاجأت بآلاف الشيعة علي أراضيها

معز مسعود وشيرى عادل

أول تعليق من معز مسعود على طلاقه

الاخوان

مبادرة الإخوان للخروج من النفق المظلم

أديب مصري كبير : فكرت في الانتحار‎

أديب مصري كبير: فكرت في الانتحار‎

حديقة

رفع سعر تذكرة حديقة الحيوان لـ"خمس" أضعاف

حادث كنيسة مسطرد

النائب العام يأمر بحبس خلية استهداف كنيسة مسطرد 15 يومًا

أبو بكر يهاجم وزير الأوقاف : توقف‎

أبو بكر يهاجم وزير الأوقاف: توقف‎

لا تراجع في الأسعار رغم انخفاض الدولار

تفاصيل منحة صينية بـ45 مليون دولار

ضيف "الإبراشى" يفاجئه بشيء صادم

آخر الأخبار

الإبراشي
الإبراشي

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

رجل أعمال يتبرع بـ 20 مليون جنيه لبناء مدرسة بالمحلة

#

بالفيديو.. بائع يستخدم مياه المراحيض في صنع الشاى

#

تصريح صادم من "الإبراشى" عن رقص الناخبات

#

رقم صادم لعدد السجناء في أمريكا

أكد  الدكتور علي عبد الله، مدير المركز المصري للدراسات الدوائية ومكافحة الإدمان، أن مصر تمتلك منظومة وصفها بالفاشلة في استعادة الأدوية غير المطابقة للمواصفات، وصحة المواطن ليست في أولويات لا الوزارة ولا الإعلام.

وأضاف "عبد الله"، في لقاء مع برنامج "العاشرة مساء" المذاع على قناة "دريم" الفضائية، ويقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، أن مصر علمت بأصناف الأدوية المسرطنة بعد سحبها من 22 دولة.

وفاجأ "عبد الله"، مقدم البرنامج بشراء أدوية مسرطنة موجودة في السوق من خلال الصيدليات، لافتًا إلى أن هناك آلاف الصيدليات دخلاء على المهنة، موضحًا أن التفتيش الصيدلي لا يستطيع أن يغطي عشر الصيدليات.

ولفت مدير المركز المصري للدراسات الدوائية، إلى أن منشور وزارة الصحة ينقصه اللياقة في التعامل مع الصيادلة، حيث وصته بأنه "ضبط وتحريز"، موضحًا أنهم لا يعملون في المخدرات لكي تستخدم هذه المصطلحات.

شاهد الفيديو..

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

مبادرة الإخوان للمصالحة في طبعتها المعدلة !

جمال سلطان

يا حلمنا الموجوع.. من المرور ممنوع!

محمود سلطان

الدولار يموت أيضا

فراج إسماعيل

الكنيسة والوطن..ما يحدث وما يجب ان يحدث

د. هشام الحمامي

معارك الحجاب.. المغزى والأهداف!

د. حسام عقل

(التدين الصحيح حلَّال المشاكل)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» تعرف على فوائد الترمس
» بالفيديو.. اعترافات خطيرة لـ"مهرب دقيق"
» بالفيديو.. زوجة تحبس رأس زوجها.. تعرف على السبب
» قطع عضو ذكرى لطفل داخل مستشفى
» تفاصيل لقاء المعتزلين.. والجمهور يسأل عن "أبو تريكة"
» الحكومة تطالب مواطن بالرد على هاتفه
» الذهب يتراجع تحت حاجز الـ600 جنيه
» بحث علمى: "تاريخ الصلاحية" ليس دليلاً على سلامة الأغذية
» شاهد.. رجل يدعى الموت لمنع زوجته من طلب الأموال
» فنانة شهيرة تصف وزير بـ"الجبان"
» هذه الدولة تفاجأت بآلاف الشيعة علي أراضيها

استطلاع رأي

هل تؤيد خطة تطوير التعليم في مصر؟

  • مغرب

    06:44 م

  • فجر

    03:54

  • شروق

    05:25

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    15:43

  • مغرب

    18:44

  • عشاء

    20:14

من الى
المواقف العشوائية بالشرقية.. «سمك لبن تمر هندي»
أئمة الأزهر
ثلاجات المنوفية
مفاجأة جديدة في واقعة «سرقة القرنية»
طفلة «التوك توك» المقطوع رأسها