  • الثلاثاء 14 أغسطس 2018
  • بتوقيت مصر03:53 م
بحث متقدم
انتحار فتاة

تفاصيل صادمة فى انتحار فتاة أمام مترو عين شمس

محمد صلاح

تعرف على عقوبة "صلاح" حال إدانته

هذه الدولة تفاجأت بآلاف الشيعة علي أراضيها

هذه الدولة تفاجأت بآلاف الشيعة علي أراضيها

معز مسعود وشيرى عادل

أول تعليق من معز مسعود على طلاقه

الاخوان

مبادرة الإخوان للخروج من النفق المظلم

أديب مصري كبير : فكرت في الانتحار‎

أديب مصري كبير: فكرت في الانتحار‎

حديقة

رفع سعر تذكرة حديقة الحيوان لـ"خمس" أضعاف

حادث كنيسة مسطرد

النائب العام يأمر بحبس خلية استهداف كنيسة مسطرد 15 يومًا

أبو بكر يهاجم وزير الأوقاف : توقف‎

أبو بكر يهاجم وزير الأوقاف: توقف‎

لا تراجع في الأسعار رغم انخفاض الدولار

تفاصيل منحة صينية بـ45 مليون دولار

تفاصيل صادمة فى انتحار فتاة أمام مترو عين شمس

قضايا وحوادث

انتحار فتاة
انتحار فتاة

أحمد الشربينى

أخبار متعلقة
#

المترو.. الطريق السهل لحصد أرواح «البؤساء»

#

عامل: زوجتى مدمنة مخدرات وتعاملنى كالعبيد

#

تأجيل محاكمة متهم بالتجمهر بعين شمس

#

أمين شرطة يحاول الانتحار بمحطة مترو الشهداء

مانشستر سيتي

الدوري الإنجليزي

أرسنال

النني

مارسيليا

أظهرت التحقيقات الأولية في تفاصيل انتحار فتاة بمحطة مترو عين شمس، أن الفتاة رسبت في الدور الأول للثانوية العامة، وأن القلق من النتيجة جعلها تلقى بنفسها تحت عجلات قطار المترو وتنتحر أمام الجميع.

وطلبت النيابة حضور سائق المترو لسماع أقواله فى الواقعة، بعد أن أمرت بتفريغ كاميرات المحطة، كما أمرت بسرعة تحريات المباحث، بعد أن تلقت أجهزة الأمن المسئولة عن تأمين محطة مترو عين شمس إخطارًا بإلقاء فتاة نفسها أمام قطار المترو ما أدى إلى دهسها ومصرعها في الحال.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

مبادرة الإخوان للمصالحة في طبعتها المعدلة !

جمال سلطان

يا حلمنا الموجوع.. من المرور ممنوع!

محمود سلطان

الدولار يموت أيضا

فراج إسماعيل

الكنيسة والوطن..ما يحدث وما يجب ان يحدث

د. هشام الحمامي

معارك الحجاب.. المغزى والأهداف!

د. حسام عقل

(التدين الصحيح حلَّال المشاكل)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» تعرف على فوائد الترمس
» بالفيديو.. اعترافات خطيرة لـ"مهرب دقيق"
» بالفيديو.. زوجة تحبس رأس زوجها.. تعرف على السبب
» قطع عضو ذكرى لطفل داخل مستشفى
» تفاصيل لقاء المعتزلين.. والجمهور يسأل عن "أبو تريكة"
» الحكومة تطالب مواطن بالرد على هاتفه
» الذهب يتراجع تحت حاجز الـ600 جنيه
» بحث علمى: "تاريخ الصلاحية" ليس دليلاً على سلامة الأغذية
» شاهد.. رجل يدعى الموت لمنع زوجته من طلب الأموال
» فنانة شهيرة تصف وزير بـ"الجبان"
» هذه الدولة تفاجأت بآلاف الشيعة علي أراضيها

استطلاع رأي

هل تؤيد خطة تطوير التعليم في مصر؟

  • مغرب

    06:44 م

  • فجر

    03:54

  • شروق

    05:25

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    15:43

  • مغرب

    18:44

  • عشاء

    20:14

من الى
المواقف العشوائية بالشرقية.. «سمك لبن تمر هندي»
أئمة الأزهر
ثلاجات المنوفية
مفاجأة جديدة في واقعة «سرقة القرنية»
طفلة «التوك توك» المقطوع رأسها