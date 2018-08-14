تأجيل محاكمة 30 متهما بأحداث عنف المطرية

14 أغسطس 2018 - 03:06 م

قررت محكمة جنايات القاهرة والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة تأجيل محاكمة 30 متهمًا فى أحداث العنف التى شهدتها منطقة المطرية يوم 25 يناير 2015 لجلسة 17 سبتمبر لتعذر حضور المتهمين أمنيًا بسبب الذكرى الخامسة لفض رابعة والنهضة.

صدر القرار برئاسة المستشار شبيب الضمراني وعضوية المستشارين خالد عوض وأيمن البابلى وأمانة سر أيمن القاضي.

كانت النيابة قد أحالت الـ30 متهمًا من الإخوان لمحكمة الجنايات بتهمة حيازة أسلحة نارية والقتل العمد والشروع فيه والتجمهر وارتكاب أعمال عنف بمنطقة المطرية فى 25 يناير 2015 وكشفت التحقيقات أن المتهمين كونوا عصابة لمهاجمة السكان بالمنطقة ينتمون لجماعة الإخوان وقتلوا مجند شرطة وأصابوا ضباطًا أثناء تنظيمهم مسيرات مسلحة فى ذكرى ثورة يناير أسفرت عن مقتل 23 مواطنًا من أهالى المطرية.