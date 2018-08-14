» هذه الدولة تفاجأت بآلاف الشيعة علي أراضيها

14 أغسطس 2018 - 03:07 م

قال الإعلامي والحقوقي الجزائري أنور مالك إن كثير من شيعة الجزائر تحولوا إلى أثرياء يستغلون بعض شبكات الفساد ويشترون عقارات في مناطق استراتيجية خاصة في الجزائر العاصمة ويفتحون الشركات لتوظيف الناس وإخضاعهم بالإغراء المادي ومناصب الشغل.

وأضاف أن كبار تجار الذهب في بعض الولايات هم من الشيعة الذين تلقوا الدعم المادي من المراجع في سوريا والعراق وإيران ولبنان ، بحسب«أخبار اليوم» الجزائرية.

وأوضح مالك أن عدداً من المتشيعين الجزائريين صاروا يدفعون خُمس مداخيلهم لإيران؛ خاصة من رجال المال والأعمال، لافتا إلي أن الكثير من هؤلاء تجار في الذهب تلقوا رؤوس الأموال من المراجع الشيعية والآن يدفعون الخمس لأولياء نعمتهم.

وطالب السلطات الجزائرية بضرورة متابعة حركة الأموال والأشخاص الذين يترددون على السفارات الإيرانية والعراقية واللبنانية في الجزائر.

وأشار مالك إلي أن عدد الشيعة الجزائريين قد بلغ نحو 7 آلاف مع نهاية السنة الماضية ، وهو عدد مرشح للارتفاع ، مطالبا باتخاذ إجراءات رادعة تجاه من يستهدفون الأمن القومي الجزائري، وأن عددا من الشيعة الجزائريين يدفعون خمس أموالهم للولي الفقيه في إيران.

وأكد أن كل المعطيات تشير إلى أن التركيز الإيراني على الجزائر صار قويا جدا، مذكّراً بأن الجزائريين لطالما رفعوا سقف التحذير من المد الشيعي الإيراني الذي صار واضحاً للعيان بعد أن تحول شيعة الجزائر من السرية إلى العلن وصاروا يشاركون في الفضائيات الشيعية بصورهم وأسمائهم ويتجمعون ويتهيكلون في أطر جماعية خارج القانون بل يسافرون إلى قم والنجف لأداء الشعائر والطقوس الشيعية المعروفة.

كما أشار إلي أن إحصائية عن الشيعة أجريت في سنة 2010 أكدت وجود 3 آلاف شيعي في 40 ولاية بالجزائر وهو العدد الذي قفز إلى 7 آلاف في 48 ولاية أواخر سنة 2017 ما يشير إلى تزايد أعداد المتشيعين.