تجديد حبس "القصاص" نائب حزب مصر القوية

14 أغسطس 2018 - 03:17 م

قررت محكمة جنايات القاهرة، تجديد حبس محمد القصاص، نائب رئيس حزب "مصر القوية"، 45 يومًا أخرى على ذمة اتهامه في القضية المعروفة إعلاميًا باسم مكملين 2.

وكانت إيمان البديني، زوجة القصاص، قد قالت إن زوجها قضى حوالي 186 يومًا في الحبس الانفرادي، مطالبة بضرورة الحرية له، وقالت: الحبس الانفرادي جريمة ووسيلة تعذيب.

وأسندت النيابة إلى القصاص الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

كما أسندت النيابة إلى المتهم نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.