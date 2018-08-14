القبض على قيادات إخوان أثناء عقدهم لقاء سريا بأكتوبر

14 أغسطس 2018 - 03:20 م

تمكن ضباط الأمن الوطني بالتنسيق مع مباحث الجيزة من القبض على 6 من قيادات جماعة الإخوان الهاربين أثناء عقدهم لقاء سريا في شقة سكنية بمدينة السادس من أكتوبر.

تحريات الأمن الوطني توصلت إلى مكان لقاء عناصر قيادية هاربة من محافظة سوهاج بنطاق مدينة السادس من أكتوبر وتم توجيه مأمورية أسفرت عن ضبطهم وهم كلاً من: السيد عبد الله السيد عبد الله (محكوم عليه بالسجن 15 سنة فى القضية رقم 8859 / 2013 جنايات ثان سوهاج)، محمد البدرى عبد الرحمن صادق الجداوي (محكوم عليه بالسجن عشر سنوات في القضية رقم 1351/2015 جنايات جرجا)، أحمد مرسى رزق بخيت (محكوم عليه بالسجن 10 سنوات في القضية رقم 10258/2015 جنايات المراغة وبالسجن 5 سنوات في القضية رقم 2209/2016 جنايات مركز سوهاج).

كما تم ضبط الإخواني محمود محمد المتولي أمين أحمد الجمل، ومحمد ثروت على محمود بالإضافة إلى عبد الرحمن عبد الوهاب محمد بيومي.

التحريات أفادت بإصدار القيادات الإخوانية الهاربة بالخارج تكليفات لعناصرهم من القيادات الهاربة داخل البلاد لإعادة إحياء نشاط الجماعة لتنفيذ مخطط يعتمد على نشر الشائعات المغلوطة لإثارة المواطنين وحثهم على التظاهر وإحداث حالة من الفوضى مع توفير أوجه الدعم المالي اللازم لتنفيذ ذلك المخطط بهدف زعزعة الاستقرار الداخلي تزامناً مع ذكرى فض الاعتصام المسلح بميدان رابعة العدوية.