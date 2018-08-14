«المترو» يعلن حالة الطوارئ استعدادًا للعيد

14 أغسطس 2018 - 04:12 م

وجه الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، قيادات الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، برفع حالة الطوارئ بمحطات المترو بالخطوط الثلاثة؛ استعدادًا لعيد الأضحى المبارك، مع الالتزام الكامل بالمواعيد وزمن التقاطر لتقديم خدمة متميزة للركاب ورفع أي معاناة عن كاهل المواطنين.

وقال المهندس علي الفضالي، رئيس شركة مترو الأنفاق، إنه جرى عمل جدول ورديات خلال هذه العطلة بحيث تتواجد القيادات والمسئولين على خطوط المترو يوميًا خلال فترة التشغيل؛ لمتابعة أي مشاكل تحدث فوراً والعمل على حلها وضرورة تسهيل متطلبات الجمهور.

وسيتم بدء تشغيل المترو من "5.15 صباحًا"، وموعد انطلاق أخر قطار في تمام الساعة 12 منتصف الليل، على أن تتقابل القطارات الأخيرة بالمحطات التبادلية في تمام الساعة 1 صباحا بإجمالي 1145 رحلة، بعدد 328 رحلة بالخط الأول "حلوان–المرج" بزمن تقاطر 4 دقائق، و424 رحلة بالخط الثاني "شبرا-المنيب" بزمن تقاطر 3 دقائق، و393 رحلة بالخط الثالث "العتبة-الأهرام مصر الجديدة" بزمن تقاطر 5دقائق.

وأكد رئيس شركة المترو، فى بيان صحفى اليوم، انتشار نقاط الإسعاف بجميع محطات المترو والتي يبلغ عددها 20 نقطة إسعاف، مشيراً إلى أن هذه الخدمة الطبية مجانية لمرتادي مترو الأنفاق من كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة والحالات الطارئة.

وفي سياق متصل صرح المهندس خالد صبره العضو المنتدب للتشغيل والصيانة، أنه سيتم عمل جميع الصيانات العاجلة والبسيطة لجميع القطارات، والتأكد من سلامتها قبل تشغيلها حفاظا على أمن وسلامة المواطنين مع انتشار فرق الصيانة والطوارئ بجميع محطات المترو بالخطوط الثلاثة ومتابعة غرفة العمليات وحل أي مشاكل تحدث في أسرع وقت، بالإضافة إلى حسن التعامل مع جميع الركاب، والعمل على سرعة تذليل أي عقبات أو مشاكل خلال أيام العيد.

وأضاف صبره، أنه جرى عمل جدول ورديات خلال هذه العطلة بحيث تتواجد القيادات والمسئولين على خطوط المترو يوميًا وتم أيضا نشر فرق الصيانة المختلفة بالخطين لمعالجة أي عطل مفاجئ يمكن أن يؤثر على حركة وانتظام القطارات، وذلك في إطار الحرص علي مواعيد التقاطر والنظام داخل المحطات، بجانب التعاون مع شرطة النقل والمواصلات لتكثيف الخدمات على الثلاث خطوط وتأمين حركة وسلامة الركاب.

وأكد احمد عبد الهادي المتحدث الرسمي لشركة مترو الأنفاق بأن غرفة التحكم المركزي ستعمل يوميا لرصد حركة تشغيل القطارات للتأكد من سلامتها وعدم وجود أي معوقات تؤثر على حركة التشغيل، وأن هناك رقابة صارمة على البوابات الإلكترونية لمنع التسرب من دفع قيمة التذكرة، مع التنسيق الكامل مع شرطة النقل والمواصلات لتأمين ومراقبة كافة المحطات بالخطوط الثلاثة والكشف عن المفرقعات مع وجود الشرطة النسائية بالمحطات وانتشار فرق الإسعاف البالغ عددها 20 نقطة إسعاف 12 نقطه بالخط الأول و6 بالخط الثاني و2 بالخط الثالث مع استمرار خدمة الخط الساخن والتي تعمل على مدار ال24 ساعة على رقم 16048، وكذلك خدمة "الواتس آب" لتلقي الاقتراحات والاستفسارات والشكاوى من جمهور الركاب على أرقام "01221116048- 01021778887".



