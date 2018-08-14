«تواضروس» يطمئن على والدة الراهب المشلوح

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الكنيسة

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مشلوح

أشعياء

أجرى البابا تواضروس اتصالًا تليفونيًا بوالدة وائل سعد تواضروس "الراهب إشعياء المقاري سابقًا" المتهم بقتل رئيس دير أبومقار حيث اطمأن عليها وأكد لها على حرصه واهتمامه بكل أحوالها.

وقال القس بولس حليم، المتحدث باسم الكنيسة إن "الأم" أعربت عن امتنانها إلى البابا للفتة الأبوية الكريمة التي قدمها باتصاله بها والاطمئنان عليها.

وفي السياق ذاته التقى البابا بشقيق الراهب السابق وهو راهب بأحد أديرة بمنطقة الصعيد.

يذكر أن اللجنة المجمعية لشئون الرهبنة والأديرة، أصدرت قرارًا صَدَّق عليه البابا يوم 5 أغسطس الجاري بتجريد الراهب إشعياء المقاري وعودته إلى اسمه العلماني وهو وائل سعد تاوضروس مع حَثِّه على التوبة وإصلاح حياته من أجل خلاصه وأبديته.


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