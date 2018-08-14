إسرائيل تغار من اختراع مصري

14 أغسطس 2018 - 04:23 م

القناة الثانية: طلاب مصريون ابتكروا سيارة تعمل بالهواء.. المشروع لم يسبق له مثيل في إسرائيل التي تتفاخر بمخترعيها



تحت عنوان: "طلاب مصريون اخترعوا سيارة بدون وقود.. لماذا لم يفعلها مخترعونا الإسرائيليون؟"، قالت القناة الثانية العبرية إن "اختراع مصري جديد سيجعل تكلفة الوقود تساوي الصفر، حيث قام مجموعة من الطلاب في جارتنا الجنوبية بعرض نموذج لسيارة لا تتطلب إلا الهواء كوقود، صدقوا أو لا تصدقوا هذا هو الاختراع الجديد الذي لم يسبق له مثيل في العالم ، ولا حتى في إسرائيل أبيب التي تتفاخر بمخترعيها".

وأوضحت القناة أنه "مهما ارتفعت أسعار الوقود فإن كل من لديه سيارة لن يضطر إلى قضم أظافره خوفًا من الأسعار الجديدة؛ ففي ظل الاختراع المصري الجديد، كم سيدفع المواطن مقابل الوقود؟ لن يدفع شيًئا، هذا الأمر سيصبح ممكنًا ولن يكون ضربًا من ضروب المستحيل، إنها أنباء وأخبار طيبة من القاهرة".

وتابعت: "مجموعة من الطلاب المصريين صمموا نموذجًا لسيارة يمكنها أن تواجه ارتفاع أسعار الوقود والحفاظ على بيئة نظيفة، وذلك لأن هذا الاختراع لا يحتاج لتحريكه إلا وقود من نوع غريب؛ ألا وهو الهواء".

وأشارت إلى أن "الأمر يأتي كجزء من مشروع التخرج الخاص بهؤلاء الطلاب بجامعة حلوان والتي تقع على بعد كيلومترات من العاصمة القاهرة، كما عرضوا النموذج الأولى للسيارة والذي يناسب راكب واحد فقط ويعتمد على أكسجين مضغوط كوقود".

واستكملت: "الابتكار المدهش يخرج للنور وفي الخلفية إصلاحات اقتصادية مؤلمة تمر بها مصر والتي تتضمن تخفيض في دعم الوقود، وهي الخطوة المرتبطة بقرض حصلت عليه القاهرة من صندوق النقد ويبلغ 12 مليار دولار".

وذكرت القناة الإسرائيلية أن "السيارة الهوائية لن تتكلف أكثر من 18 ألف جنيها مصريا، أي ما يوازي 1000 دولار فقط، ستصل سرعتها إلى 40 كيلو متر في الساعة، وأسطوانة أكسجين واحدة يمكنها تحريك العربة 30 كيلو متر تقريبًا، وفي ضوء هذه المعلومات يمكن القول إن التكلفة الفعلية للاختراع ليست بالكبيرة".

وختمت القناة: "القائمون على هذا المشروع يبحثون الآن عن مصادر لتمويله؛ وذلك لتوسيعه بحيث يتم إنتاج الكثير من هذه السيارة، ويؤمن الطلاب المخترعون أنهم سينجحون في الوصول بسرعة العربة الهوائية إلى 100 كيلو متر في الساعة".