عهد التميمي تختار محاميًا مصريًا لمقاضاة إسرائيل

14 أغسطس 2018 - 04:39 م

رحب المحامي والحقوقي عمرو عبد السلام، باختيار أسرة الفلسطينية عهد التميمي السيد باسم التميمي، والسيدة ناريمان التميمي، محاميًا لابنتهما عهد التميمي لمقاضاة أطراف قادة دولة الاحتلال الإسرائيلي أمام المحكمة الجنائية الدولية؛ بسبب الانتهاكات التي تعرضت لها عهد التميمي إبان اعتقالها وأثناء التحقيق معها ومحاكمتها التي جرت في محكمة عوفر غرب رام الله وكذلك الانتهاكات التي تعرضت لها خلال فترة اعتقالها لمدة 8 أشهر داخل السجون الإسرائيلية.

ومن جانبه صرح "عبد السلام"، بأن أسرة عهد التميمي تواصلت معه من رام الله وطلبت منه أن يتولي ملف القضية أمام الجنائية الدولية.

وأضاف أنه يقوم حاليًا بالتنسيق مع المحامية الخاصة بعهد التميمي في فلسطين لإعداد لائحة الاتهام ضد قادة الكيان الصهيوني وبعض الإعلاميين والصحفيين الإسرائيليين الذين حرضوا علي قتل واغتصاب عهد التميمي عبر وسائل الإعلام المرئية والمقروءة وتوثيق هذه الانتهاكات التي تعرضت لها الثائرة الفلسطينية عهد التميمي.

وبدء التحرك على المستوى الدولي وذلك بعد الحصول على سندات الوكالة القانونية من أسرة عهد التميمي وملف القضية.

وأكد أنه تواصل مع وزارة الخارجية بالسلطة الفلسطينية للتنسيق فيما بينهما والحصول علي تفويض من قبل السلطة الفلسطينية لبدء التحرك علي الصعيد الدولي .

وكشف القانوني عن أن الأمر لن يقتصر علي تدويل قضية عهد التميمي فقط بل سيشمل جميع الأطفال الفلسطينيين المعتقلين داخل السجون الإسرائيلية والبالغ عددهم 350 طفلا فلسطينيًا وفق إحصائيات رسمية.



