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54 متهمًا و30 قضية حصيلة الأموال العامة في أسبوع

قضايا وحوادث

ضبط فنى
ارشيفية

متابعات :عبدالراضي الزناتي

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فساد

نصب

تزوير

ضبط

الاموال العامة

نجح ضباط الأموال العامة في ضبط 30 قضية بعدد 54 متهمًا خلال أسبوع.

وأسفرت جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة وفروعها الجغرافية خلال الفترة من 4 إلى 10 أغسطس الجاري عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية من بينها ضبط 9 قضايا بعدد 16 متهمًا في مجال مكافحة جرائم النقد والتهريب "إتجار في النقد، تحويل أموال، توظيف أموال" بمبالغ قدرها 7 ملايين و240 ألف جنيه، وقضيتين بعدد 8 متهمين لقيامهم بالاستيلاء على المال العام وتسهيل الاستيلاء عليه بمبالغ مالية 66 ألفًا و502 جنيه.

كما تم ضبط 12 قضية بعدد 19 متهمًا لقيامهم بارتكاب جرائم "تزوير محررات رسمية، تقليد عملات وطنية، نصب"، و4 قضايا بعدد 8 متهمين لقيامهم بارتكاب جرائم "الرشوة، استغلال النفوذ، فساد المحليات" بمبالغ 220 ألف جنيه، وقضيتين في مجال مكافحة جرائم غسل الأموال بمبالغ 20 مليون جنيه، وضبط متهم في مجال مكافحة جرائم الكسب غير المشروع بمبالغ 8 ملايين جنيه.

واتخذت الإجراءات القانونية تجاه المتهمين.



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