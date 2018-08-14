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مباراة كرة قدم للسيدات تتحول لحلبة مصارعة بسبب ركلة جزاء

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مباراة كرة قدم للسيدات تتحول لحلبة مصارعة
مباراة كرة قدم للسيدات تتحول لحلبة مصارعة

خالد الشرقاوي

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مباراة كرة قدم للسيدات

ركلة جزاء

حلبة مصارعة

أنهى حكم مباراة ضمن الدوري الأرجنتيني للسيدات لقاء بين فريقي "يونيفيستاريو" و"ليبرتاد"، بعد نشوب عراك قوي أثناء المباراة، نقلت على أثره 4 لاعبات إلى المستشفى.

وفي تفاصيل الحادثة، فإن مدربة فريق ليبرتاد، اعترضت بشدة على قرار الحكم باحتساب ركلة جزاء ضد فريقها، ما أدى إلى شحن الأجواء بين لاعبات الفريقين داخل المستطيل الأخضر، وبدأت المشاجرة بعد ملاسنة بين إحدى لاعبات يونيفيستاريو ومدربة الفريق المنافس عند الخط الجانبي للملعب، قبل أن تتدخل لاعبات ليبرتاد لفظيا للدفاع عن مدربتهم، فتسارعت الأحداث إلى تشابك بالأيدي، ثم إلى عراك شديد شاركت فيه أغلب لاعبات الفريقين.



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