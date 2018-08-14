» «فيسبوك» يبث مباريات الدوري الإسباني بالمجان

14 أغسطس 2018 - 05:36 م

في نقلة نوعية بشأن بث مباريات أهم الأحداث الكروية في العالم، كشف موقع "دويتش فيله" عن أن "فيسبوك" سيذيع مباريات الموسم الجديد (2018-2019) من الدوري الإسباني البالغ عددها 380 مباراة، والذي سينطلق يوم الجمعة المقبل في شبه القارة الآسيوية بالمجان، حيث ستتوفر تلك الخدمة بالتالي للمستخدمين في الهند، وأفغانستان، وبنجلاديش، وبوتان، ونيبال، وجزر المالديف، وسيريلانكا وباكستان في السنوات الثلاث المقبلة.

وقال ألفريدو بيرميخو رئيس قسم الاستراتيجية الرقمية في رابطة الدوري الإسباني عقب إبرام تلك الصفقة اليوم الثلاثاء: "نشعر بالسعادة بأن تبث مبارياتنا على الهواء مباشرة بالمجان في منطقة هامة للغاية، حيث تمثل هدفنا في العامين الماضيين في تقديم محتوى لأبعد المناطق في العالم، وبالتالي المشاركة مع منصة مجانية مثل فيسبوك والتي تضم أكثر من 270 مليون مستخدم في الهند يعد مفتاحًا هامًا لتحقيق هدفنا".

وبعد هذه الخطوة خسرت سوني حقوق بث الدوري الإسباني في المنطقة الآسيوية والتي حصلت عليها مقابل 32 مليون دولار في الفترة ما بين عامي 2014 و2018، وذلك في الوقت الذي رفضت في رابطة الدوري الإسباني أو فيسبوك الكشف عن قيمة الصفقة التي أبرمت اليوم.

وتأتي تلك الخطوة من فيسبوك وسط منافسة شرسة مع العديد من الشركات التكنولوجية في الحصول على حقوق بث بعض الرياضات المختلفة، حيث استحوذت شركة أمازون على حقوق 20 مباراة في الدوري الإنجليزي في الموسم بداية من عام 2019 في بريطانيا.

وبدأ بث فيسبوك للأحداث الرياضية في عام 2017 من خلال بث مباريات البيسبول في الولايات المتحدة، كما حصلت على الحقوق لبث مباراة واحدة من الدوري الإسباني والإيطالي أسبوعيًا في بريطانيا، ليكون اتفاق اليوم هو أكبر صفقة مباشرة مع واحد من أقوى الدوريات في العالم.



