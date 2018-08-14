«أردوغان» يعلن مقاطعة منتجات أمريكية

14 أغسطس 2018 - 07:03 م

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، أن بلاده ستقاطع الأجهزة الإلكترونية الأمريكية، رداً على عقوبات فرضتها واشنطن على أنقرة على خلفية قضية القس الأمريكي المحتجز في تركيا.

وقال "أردوغان" في خطاب ألقاه في أنقرة "سنقاطع المنتجات الإلكترونية الأمريكية" مضيفًا: "إن كان لديهم الآيفون، فهناك في المقابل سامسونج، كما لدينا فينوس وفيستل" في إشارة إلى أجهزة إلكترونية تصنع في كوريا الجنوبية وتركيا.