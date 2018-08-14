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خلاف في البرلمان الليبي يتحول إلى اشتباك مسلح

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اشتباك مسلح في ليبيا (أرشيفية)
اشتباك مسلح في ليبيا (أرشيفية)

وكالات - خالد الشرقاوي

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ليبيا

البرلمان الليبي

اشتباك مسلح

برلمان طبرق

تحولت خلافات في البرلمان الليبي، اليوم الثلاثاء، إلى اشتباكات بالأسلحة النارية دارت أمام مجلس النواب في طبرق، وأدت إلى إصابة نائب.

وأفادت قناة "RT " بأن الخلاف بين النواب كان حول مشروع قانون الاستفتاء على الدستور، الذي من المقرر أن يتم التصويت عليه اليوم في المجلس بعد أن تم تأجيل جلسة التصويت أكثر من مرة.

وأكدت تقارير إعلامية ليبية إصابة عضو مجلس النواب عن دائرة طبرق، صالح هاشم، مشيرة إلى أن إصابته خفيفة.


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