بالفيديو والصور.. عشيرة من الجن تحرق المنازل بأسيوط

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حرائق
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عبدالراضي الزناتي

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حرائق

أسيوط

الجن

مواشي

حالة من الخوف والقلق يعيشها أهالي منطقة "المرة" التابعة لقرية العقال القبلي بمركز البداري بمحافظة أسيوط نتيجة الحرائق المتتالية التي تشهدها المنطقة والتي اتهم فيها أهالي القرية الجن بأنهم السبب وراء هذه الحرائق.

الأهالي يستغيثون بالمتخصصين في هذا المجال لوقف هذه الحرائق التي التهمت العديد من المواشي والطيور داخل الحظائر الخاصة بمنازل الأهالي .

الاستغاثة العاجلة التي قدمها المواطنون جعلت النائب السابق علاء حسانين والملقب بـ"قاهر العفاريت" يعلن تضامنه مع أهالي المنطقة والذهاب إليهم لوقف هذه التعديات.

البداية كانت عندما شب حريق بمنزل المواطن صلاح هريدي بدون بيان أسباب واضحة لهذا الحريق.

وفي اليوم التالي الحرائق انتشرت معظم حظائر المنطقة مما جعل المواطنين يشعرون بالخوف من هذه الأحداث.

شباب القرية أعلنوا تضامنهم مع أهالي المنطقة وتحركوا من كل جانب إلي مكان الحادث للوقوف حول بيان أسباب هذه الحرائق .

وكانت إحدي المجلات المحلية التابعة لقرية العقال القبلي نشرت فيديو لمواطنين يكشفون فيه عن أسباب الحرائق المتتالية لمنازلهم  دون أسباب واضحة  إلا أنهم اتهموا الجن في ذلك الأمر نتيجة حدوثها بقري أخرى قريبة من مناطقهم بنفس الطريقة .   
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