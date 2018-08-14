مصر تحتضن أول مؤتمر لشباب الكنيسة القبطية في العالم

14 أغسطس 2018 - 07:27 م

أعلنت الكنيسة المصرية، اليوم الثلاثاء، انعقاد أول مؤتمر لشباب الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بالعالم، في 4 محافظات مصرية، أواخر أغسطس الجاري.

ووفق بيان للكنيسة، "تستعد الكنيسة لاستقبال أبنائها في أول مؤتمر لشباب العالم في تاريخ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تحت رعاية وإشراف بابا أقباط مصر تواضروس الثاني".

وقال المتحدث باسم الكنيسة المصرية، بولس حليم، لوكالة "الأناضول"، إن المؤتمر العالمي للشباب سيعقد لمدة أسبوع، بدءا من 25 إلى 31 أغسطس الجاري، تحت شعار "العودة إلى الجذور" في 4 محافظات.

وأوضح حليم أن "المؤتمر يعد الأول لشباب الكنيسة القبطية من قارات العالم الخمس، بمناسبة مرور 50 عامًا على تواجد الكنائس المصرية في الخارج".

وتابع: "برنامج المؤتمر العالمي سيكون تعليمي وثقافي وروحي وسياحي، وسيعقد في القاهرة والإسكندرية، والبحيرة والإسماعيلية".

وعادة ما تعقد الكنيسة القبطية (الطائفة المسيحية الأكبر عددًا في مصر) مؤتمرات صيفية للشباب داخل حدود البلاد تقول إنها بهدف "التعليم والتثقيف"، غير أن لم تدع رعاياها من الخارج لحضور مؤتمرات في مصر من قبل.



