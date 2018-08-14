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قيادي وفدي يكشف أسباب عودة الأعضاء المفصولين للحزب

الحياة السياسية

بهاء ابو شقة
بهاء ابو شقة

عصام الشربيني

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تنفيذا لوعوده الانتخابية التي قطعها على نفسه فيما يتعلق بلم شمل الأسرة الوفدية بعد فوزه في الانتخابات الأخيرة، أصدر بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب "الوفد"، قرارًا بعودة 6 أعضاء مفصولين إلى الحزب مرة أخرى.

وقال المستشار مصطفي الطويل عضو الهيئة العليا لحزب "الوفد"، إن "أسباب عودة المفصولين إلى بيت الأمة مرة أخرى هو تصحيح الأوضاع داخل الأسرة الوفدية، وجزء من خطة لم الشمل داخل بيت الوفد".

وأضاف لـ "المصريون": "الهيئة العليا لحزب الوفد قررت بالإجماع عودة الأعضاء المفصولين من الحزب، والذين لم يتم التحقيق معهم أو اتخاذ أي إجراء قانوني ضدهم وتم فصلهم دون وجه حق فيما يعرف بالفصل التعسفي".

وأكد الطويل أن "الحزب الوفد يسعى خلال المرحلة القادمة إلى قيادة دفة الحياة الحزبية والسياسية في مصر كما كان في سابق عهده".


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