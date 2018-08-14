4 أشهر مصيف للثعابين.. و«العض مجاني»

14 أغسطس 2018 - 08:29 م

الكوبرا تمنع الفلاحين من النزول لمزارعهم.. ومسئولو البحيرة يواجهون الأفاعي بالبيض السام.. والأهالي: "لنا الله"



حالة من الذعر يعشها أهالي المحافظات خاصة المحافظات التي تحتوي في زمامها على المصارف الزراعية، والتي باتت معقلاً للثعابين والحيات، وبؤر رعب للمواطنين.

تطور الأمر في انتشار الثعابين بطريقة غير مسبوقة، حيث ظهر ثعبان "كوبرا" بالغربية، ما أدى إلى عدم نزول الفلاحين إلى مزارعهم.

كما تحولت محافظة البحيرة إلى مصيف للثعابين والتي خرجت من المصارف تبحث عن فرائسها بما فيها البشر.

العجيب أن المحافظة قامت بنشر آلاف البيضات السامة علي جحور الثعابين للقضاء عليها.

كما سادت حالة من الفزع في قري محافظة القليوبية بسبب عدم تطهير المجاري من البوص والحشائش، والتي تحولت إلي مركز للثعابين.

بينما كان لمحافظة الوادي الجديد شكل آخر في حالات الإصابات، والتي كان للعقارب النصيب الأكبر في عدد اللدغات لطبيعة المحافظة الصحراوية.

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