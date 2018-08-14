ارتفاع مفاجئ في أسعار الدولار

14 أغسطس 2018 - 08:52 م

يقدم موقع "المصريون" لقرائه الكرام خدمة لرصد أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في البنوك والسوق السوداء، اليوم الثلاثاء، 14 أغسطس 2018.

وارتفع سعر صرف الدولار أمام الجنيه، في التعاملات المسائية، ليصعد في بنكي كريدي أجريكول وقناة السويس إلى 17.85 جنيه للشراء و17.95 جنيه للبيع مقابل 17.84 جنيه للشراء و17.94 جنيه للبيع.

بينما استقر سعر صرف الدولار في بنكي مصر والأهلي عند 17.78 جنيه للشراء و17.88 جنيه للبيع.

وظل سعر العملة الأمريكية ثابتا في البنك العربي الأفريقي عند 17.82 جنيه للشراء و17.92 جنيه للبيع.

كما واصل سعر الدولار استقراره في بنوك القاهرة، والتجاري الدولي وأبو ظبي الإسلامي عند 17.83 جنيه للشراء و17.93 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار أيضا في بنكي البركة والإسكندرية عند 17.84 جنيه للشراء و17.94 جنيه للبيع.

وفى السوق الموازى استقر متوسط السعر عند 17.95 جنيه.