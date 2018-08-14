» الدولار يرتفع لأعلى مستوى في 15 شهرًا

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أسعار العملات

صعدت العملة الأمريكية إلى أعلى مستوى في أكثر من عام خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، في حين يواصل اليورو الخسائر دون 1.14 دولار، بالتزامن مع هدوء الموجة البيعية في العملة التركية.

وبحلول الساعة 5:02 مساءً بتوقيت جرينتش، صعد المؤشر الرئيسي الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل 6 عملات رئيسية بأكثر من 0.4% ليصل إلى 96.763، وهو أعلى مستوى منذ مايو 2017.

كما ارتفعت العملة الخضراء مقابل نظيرتها اليابانية بنحو 0.4% لتسجل 111.1 ين.

وخلال نفس الفترة، تراجع اليورو بنحو 0.6% مقابل الدولار الأمريكي لتتراجع العملة الأوروبية الموحدة إلى 1.1345 دولار، مسجلاً أدنى مستوى في نحو 13 شهراً.

أما الجنيه الإسترليني فشهد تراجعاً أمام العملة الأمريكية قدره 0.5% ليسجل 1.2708 دولار.

وكانت أسواق العملات العالمية شهدت اضطرابات مؤخراً على خلفية الهبوط الحاد في قيمة الليرة التركية التي تراجعت لأدنى مستوى في تاريخها بالأمس عند 7.2362 ليرة لكل دولار قبل أن تتعافى نسبياً اليوم.

وفي تعاملات اليوم، صعدت العملة المحلية لتركيا مقابل نظيرتها الرسمية بالولايات المتحدة بنسبة 7.4% ليهبط الدولار إلى 6.3737 ليرة.

واستفادت الليرة التركية من الخطوات التي اتبعتها الحكومة التي تم تشكيلها في الشهر الماضي من أجل حماية العملة في ظل تأكيد وزير المالية "بيرات البيرق" أنها ستصبح أقوى.

وعلى صعيد المؤشرات الاقتصادية، نمت أسعار الواردات الأمريكية بأكبر وتيرة في نحو 6 أعوام ونصف خلال الشهر الماضي على أساس سنوي في حين شهدت أسعار الصادرات أول هبوط منذ يونيو 2017.



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