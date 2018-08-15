تعرض دورية من المخابرات اللبنانية لاعتداء إسرائيلي

15 أغسطس 2018 - 12:59 ص

أعلن الجيش اللبناني، أن دورية أمنية من مديرية المخابرات، تعرضت للاعتداء من قبل دورية تابعة للجيش الإسرائيلي، مشيرًا إلى أن الدورية الإسرائيلية ألقت 6 قنابل دخانية صوب دورية المخابرات، على نحو أدى إلى إصابة عنصرين بحالة اختناق، ونشوب حريق امتد إلى داخل الأراضي المحتلة.



وذكرت مديرية التوجيه بقيادة الجيش اللبناني- في بيان مساء الثلاثاء – أن الدورية التابعة لمديرية المخابرات بالجيش اللبناني، كانت تتفقد أرضا بين النقطتين «B36» و«BP14» في بلدة رميش بمدينة بنت جبيل، قبل أن تتعرض للاعتداء من جانب الدورية العسكرية الإسرائيلية.

