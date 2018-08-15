"رشوان": "السيسي" كان مدركًا لهذا الأمر الخطير

15 أغسطس 2018 - 01:05 ص

قال ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان مدركًا للتحديات التي تنتظر مصر قبل ثورة 30 يونيو، مؤكداً أن الجيش لم يكن طامعاً في السلطة.



وأضاف "رشوان"، في لقاء مع برنامج "يحدث في مصر" الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر على شاشة "MBC مصر"، أن "السيسي" كان قاسمًا مشتركًا في حضور جميع اللقاءات التي تمت مع القوى السياسية بعد ثورة 25 يناير 2011، عندما كان مديراً للمخابرات الحربية.

