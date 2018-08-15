"المسلماني": قادة العالم يستغلون هذا الأمر لزيادة شعبيتهم

قال أحمد المسلماني، الكاتب السياسي والمستشار السابق لرئيس الجمهورية، إن «الكثير من قادة العالم يستغلون كرة القدم لزيادة شعبيتهم أو لتحقيق أغراض سياسية أخرى».
وأضاف في برنامج «الطبعة الأولى» على قناة «دريم»، أن «ذلك الأمر بدأ منذ أول كأس عالم في أوروجواي، ففي كأس العالم بإيطاليا 1934 استثمر موسيليني الكأس لإيصال رسالة للعالم بأنه مصمم على نمط حكمه الفاشي، وجعل اللاعبين يرتدون تي شيرتات عليها شعار الفاشية في مباراة إيطاليا مع فرنسا، ولما أخذ كأس العالم قال إن الأمر بسبب قوة نظامه السياسي»، موضحًا أن «كأس العالم 74 كانت ألمانيا مقسمة لشرقية وغربية، ولاعب المنتخبين بعض، وألمانيا الشرقية فازت بالمباراة ورأت أن الأمر نجاح للاشتراكية، وبعدها فازت الغربية بالكأس وأكدت فوز الرأسمالية».
وتابع أن «بوتين لعب كرة القدم أثناء استضافة روسيا لكأس العالم، وأيضًا زعيم كوريا الشمالية حاول إظهار مهاراته في كرة القدم من خلال فيديو بثه»، موضحًا أن «كرة القدم تسببت في حرب بين الهندوراس وسلفادور، بعد مباراة في تصفيات كأس العالم، والتوتر الزائد قام الجيشان بالحشد على الحدود وحد قصف قوي متبادل، واستخدمت السلفادور قنابل النابلم بشكل عنيف، والطائرات التجارية استخدمت لإلقاء القنابل، وخسائر الحرب كانت 8 مليارات دولار، وشردت 120 ألف، ومقتل 4 آلاف، في بلدين أساسًا مش لاقيين يأكلوا»، مضيفًا: «كأس العالم سياسة منذ موسوليني حتى الآن».