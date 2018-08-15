"المسلماني": قادة العالم يستغلون هذا الأمر لزيادة شعبيتهم

قال أحمد المسلماني، الكاتب السياسي والمستشار السابق لرئيس الجمهورية، إن «الكثير من قادة العالم يستغلون كرة القدم لزيادة شعبيتهم أو لتحقيق أغراض سياسية أخرى».



وأضاف في برنامج «الطبعة الأولى» على قناة «دريم»، أن «ذلك الأمر بدأ منذ أول كأس عالم في أوروجواي، ففي كأس العالم بإيطاليا 1934 استثمر موسيليني الكأس لإيصال رسالة للعالم بأنه مصمم على نمط حكمه الفاشي، وجعل اللاعبين يرتدون تي شيرتات عليها شعار الفاشية في مباراة إيطاليا مع فرنسا، ولما أخذ كأس العالم قال إن الأمر بسبب قوة نظامه السياسي»، موضحًا أن «كأس العالم 74 كانت ألمانيا مقسمة لشرقية وغربية، ولاعب المنتخبين بعض، وألمانيا الشرقية فازت بالمباراة ورأت أن الأمر نجاح للاشتراكية، وبعدها فازت الغربية بالكأس وأكدت فوز الرأسمالية».

وأضاف في برنامج «الطبعة الأولى» على قناة «دريم»، أن «ذلك الأمر بدأ منذ أول كأس عالم في أوروجواي، ففي كأس العالم بإيطاليا 1934 استثمر موسيليني الكأس لإيصال رسالة للعالم بأنه مصمم على نمط حكمه الفاشي، وجعل اللاعبين يرتدون تي شيرتات عليها شعار الفاشية في مباراة إيطاليا مع فرنسا، ولما أخذ كأس العالم قال إن الأمر بسبب قوة نظامه السياسي»، موضحًا أن «كأس العالم 74 كانت ألمانيا مقسمة لشرقية وغربية، ولاعب المنتخبين بعض، وألمانيا الشرقية فازت بالمباراة ورأت أن الأمر نجاح للاشتراكية، وبعدها فازت الغربية بالكأس وأكدت فوز الرأسمالية».